Base Pro Shops מחיר היום

מחיר Base Pro Shops (BPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BPS ל USD הוא $ 0 לכל BPS.

Base Pro Shops כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 47,256, עם היצע במחזור של 1.00B BPS. ב‑24 השעות האחרונות, BPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00609513, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BPS נע ב -- בשעה האחרונה ו +24.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Base Pro Shops (BPS) מידע שוק

שווי שוק $ 47.26K$ 47.26K $ 47.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.26K$ 47.26K $ 47.26K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Base Pro Shops הוא $ 47.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BPS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.26K.