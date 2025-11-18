BaoBao מחיר היום

מחיר BaoBao (BAOBAO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 21.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAOBAO ל USD הוא -- לכל BAOBAO.

BaoBao כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,846, עם היצע במחזור של 998.64M BAOBAO. ב‑24 השעות האחרונות, BAOBAO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00356894, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BAOBAO נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו -46.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BaoBao (BAOBAO) מידע שוק

שווי שוק $ 55.85K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.85K אספקת מחזור 998.64M אספקה כוללת 998,638,250.093409

