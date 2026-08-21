BakerySwap מחיר היום

מחיר BakerySwap (BAKE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAKE ל USD הוא $ 0 לכל BAKE.

BakerySwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 213,147, עם היצע במחזור של 288.71M BAKE. ב‑24 השעות האחרונות, BAKE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 8.38, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BAKE נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו +1.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.87K.

BakerySwap (BAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 213.15K$ 213.15K $ 213.15K נפח (24 שעות) $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 540.08K$ 540.08K $ 540.08K אספקת מחזור 288.71M 288.71M 288.71M אספקה כוללת 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824 289,770,065.5184824

שווי השוק הנוכחי של BakerySwap הוא $ 213.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.87K. ההיצע במחזור של BAKE הוא 288.71M, עם היצע כולל של 289770065.5184824. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 540.08K.