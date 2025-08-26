Astrolescent (ASTRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03238049 $ 0.03238049 $ 0.03238049 24 שעות נמוך $ 0.03380968 $ 0.03380968 $ 0.03380968 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03238049$ 0.03238049 $ 0.03238049 גבוה 24 שעות $ 0.03380968$ 0.03380968 $ 0.03380968 שיא כל הזמנים $ 0.137317$ 0.137317 $ 0.137317 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01194874$ 0.01194874 $ 0.01194874 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -2.72% שינוי מחיר (7D) +10.42% שינוי מחיר (7D) +10.42%

Astrolescent (ASTRL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03262872. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03238049 לבין שיא של $ 0.03380968, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.137317, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01194874.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTRL השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Astrolescent (ASTRL) מידע שוק

שווי שוק $ 535.11K$ 535.11K $ 535.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 16.40M 16.40M 16.40M אספקה כוללת 36,000,000.0 36,000,000.0 36,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Astrolescent הוא $ 535.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASTRL הוא 16.40M, עם היצע כולל של 36000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.