Assimilate סֵמֶל

Assimilate מחיר (SIM)

לא רשום

1 SIM ל USDמחיר חי:

$0.00158149
$0.00158149$0.00158149
-23.10%1D
USD
Assimilate (SIM) טבלת מחירים חיה
Assimilate (SIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00156976
$ 0.00156976$ 0.00156976
24 שעות נמוך
$ 0.00205686
$ 0.00205686$ 0.00205686
גבוה 24 שעות

$ 0.00156976
$ 0.00156976$ 0.00156976

$ 0.00205686
$ 0.00205686$ 0.00205686

$ 0.085241
$ 0.085241$ 0.085241

$ 0.00123151
$ 0.00123151$ 0.00123151

+0.63%

-23.11%

-75.01%

-75.01%

Assimilate (SIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00158149. במהלך 24 השעות האחרונות, SIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00156976 לבין שיא של $ 0.00205686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085241, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00123151.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIM השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -23.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-75.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Assimilate (SIM) מידע שוק

$ 128.32K
$ 128.32K$ 128.32K

--
----

$ 141.01K
$ 141.01K$ 141.01K

80.89M
80.89M 80.89M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Assimilate הוא $ 128.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIM הוא 80.89M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.01K.

Assimilate (SIM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Assimilateל USDהיה $ -0.000475375728001315.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAssimilate ל USDהיה . $ -0.0007747852.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAssimilate ל USDהיה $ -0.0012134032.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Assimilateל USDהיה $ -0.002909046463704925.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000475375728001315-23.11%
30 ימים$ -0.0007747852-48.99%
60 ימים$ -0.0012134032-76.72%
90 ימים$ -0.002909046463704925-64.78%

מה זהAssimilate (SIM)

SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Assimilate (SIM) משאב

האתר הרשמי

Assimilateתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Assimilate (SIM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Assimilate (SIM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Assimilate.

בדוק את Assimilate תחזית המחיר עכשיו‏!

SIM למטבעות מקומיים

Assimilate (SIM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Assimilate (SIM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SIM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Assimilate (SIM)

כמה שווה Assimilate (SIM) היום?
החי SIMהמחיר ב USD הוא 0.00158149 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SIM ל USD?
המחיר הנוכחי של SIM ל USD הוא $ 0.00158149. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Assimilate?
שווי השוק של SIM הוא $ 128.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SIM?
ההיצע במחזור של SIM הוא 80.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SIM?
‏‏SIM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.085241 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SIM?
SIM ‏‏רשם מחירATL של 0.00123151 USD.
מהו נפח המסחר של SIM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SIM הוא -- USD.
האם SIM יעלה השנה?
SIM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SIM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
