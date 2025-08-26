Assimilate (SIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00156976 $ 0.00156976 $ 0.00156976 24 שעות נמוך $ 0.00205686 $ 0.00205686 $ 0.00205686 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00156976$ 0.00156976 $ 0.00156976 גבוה 24 שעות $ 0.00205686$ 0.00205686 $ 0.00205686 שיא כל הזמנים $ 0.085241$ 0.085241 $ 0.085241 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00123151$ 0.00123151 $ 0.00123151 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.63% שינוי מחיר (1D) -23.11% שינוי מחיר (7D) -75.01% שינוי מחיר (7D) -75.01%

Assimilate (SIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00158149. במהלך 24 השעות האחרונות, SIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00156976 לבין שיא של $ 0.00205686, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.085241, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00123151.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIM השתנה ב +0.63% במהלך השעה האחרונה, -23.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-75.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Assimilate (SIM) מידע שוק

שווי שוק $ 128.32K$ 128.32K $ 128.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 141.01K$ 141.01K $ 141.01K אספקת מחזור 80.89M 80.89M 80.89M אספקה כוללת 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של Assimilate הוא $ 128.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIM הוא 80.89M, עם היצע כולל של 88888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 141.01K.