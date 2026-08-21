ASSCOIN מחיר היום

מחיר ASSCOIN (ASSCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASSCOIN ל USD הוא $ 0 לכל ASSCOIN.

ASSCOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,253, עם היצע במחזור של 998.59M ASSCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, ASSCOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00332904, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ASSCOIN נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +14.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ASSCOIN (ASSCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K אספקת מחזור 998.59M 998.59M 998.59M אספקה כוללת 998,592,138.536991 998,592,138.536991 998,592,138.536991

שווי השוק הנוכחי של ASSCOIN הוא $ 21.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASSCOIN הוא 998.59M, עם היצע כולל של 998592138.536991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.25K.