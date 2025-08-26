ArtemisAI מחיר (ATAI)
--
--
+5.47%
+5.47%
ArtemisAI (ATAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00941117, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ArtemisAI הוא $ 106.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATAI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.51K.
במהלך היום, השינוי במחיר של ArtemisAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArtemisAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArtemisAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ArtemisAIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+13.25%
|60 ימים
|$ 0
|+26.01%
|90 ימים
|$ 0
|--
Artemis AI aims to revolutionize the world of cryptocurrency trading. Our primary goal is to provide users with a range of crypto trading tools that assist in making better trading decisions. These tools will include market analysis, risk management, and portfolio optimization, among others. Further, we plan to develop an AI-driven bot that tracks wallets with excellent performance records and coins likely to receive significant attention, using the trading data gathered through these tools. This AI-powered bot will quickly analyze market trends and identify potential investment opportunities to offer to our users. The ultimate goal of Artemis AI is to enhance the efficiency and transparency of trading, supporting users in making smart, informed trading decisions. We are committed to leveraging the full potential of blockchain technology to provide a safe and trustworthy trading environment for our users.
