Aria Premier Launch מחיר היום

מחיר Aria Premier Launch (APL) בזמן אמת היום הוא $ 0.667968, עם שינוי של 4.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APL ל USD הוא $ 0.667968 לכל APL.

Aria Premier Launch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,221,298, עם היצע במחזור של 10.81M APL. ב‑24 השעות האחרונות, APL סחר בין $ 0.663724 (נמוך) ל $ 0.703613 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.433372.

ביצועים לטווח קצר, APL נע ב -0.77% בשעה האחרונה ו -12.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aria Premier Launch (APL) מידע שוק

שווי שוק $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.22M$ 7.22M $ 7.22M אספקת מחזור 10.81M 10.81M 10.81M אספקה כוללת 10,810,945.36644336 10,810,945.36644336 10,810,945.36644336

שווי השוק הנוכחי של Aria Premier Launch הוא $ 7.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APL הוא 10.81M, עם היצע כולל של 10810945.36644336. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.22M.