Araracoin (ARARA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00107827$ 0.00107827 $ 0.00107827 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.26% שינוי מחיר (1D) -1.91% שינוי מחיר (7D) -1.90% שינוי מחיר (7D) -1.90%

Araracoin (ARARA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00107827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARARA השתנה ב -1.26% במהלך השעה האחרונה, -1.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Araracoin (ARARA) מידע שוק

שווי שוק $ 19.30M$ 19.30M $ 19.30M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.23M$ 53.23M $ 53.23M אספקת מחזור 36.25B 36.25B 36.25B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Araracoin הוא $ 19.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARARA הוא 36.25B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.23M.