ANALOS מחיר היום

מחיר ANALOS (LOS) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LOS ל USD הוא -- לכל LOS.

ANALOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 272,007, עם היצע במחזור של 995.97M LOS. ב‑24 השעות האחרונות, LOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00332789, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LOS נע ב +0.98% בשעה האחרונה ו -39.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ANALOS (LOS) מידע שוק

שווי שוק $ 272.01K$ 272.01K $ 272.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.01K$ 272.01K $ 272.01K אספקת מחזור 995.97M 995.97M 995.97M אספקה כוללת 995,974,963.8014579 995,974,963.8014579 995,974,963.8014579

שווי השוק הנוכחי של ANALOS הוא $ 272.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOS הוא 995.97M, עם היצע כולל של 995974963.8014579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.01K.