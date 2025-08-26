Alpha City (AMETA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00156728 $ 0.00156728 $ 0.00156728 24 שעות נמוך $ 0.0017431 $ 0.0017431 $ 0.0017431 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00156728$ 0.00156728 $ 0.00156728 גבוה 24 שעות $ 0.0017431$ 0.0017431 $ 0.0017431 שיא כל הזמנים $ 0.00174888$ 0.00174888 $ 0.00174888 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.52% שינוי מחיר (1D) -7.07% שינוי מחיר (7D) +22.44% שינוי מחיר (7D) +22.44%

Alpha City (AMETA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00157349. במהלך 24 השעות האחרונות, AMETA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00156728 לבין שיא של $ 0.0017431, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMETAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00174888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMETA השתנה ב -1.52% במהלך השעה האחרונה, -7.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Alpha City (AMETA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.77M$ 15.77M $ 15.77M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Alpha City הוא $ 15.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMETA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.77M.