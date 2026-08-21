AISI SPACE מחיר היום

מחיר AISI SPACE (AISI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AISI ל USD הוא $ 0 לכל AISI.

AISI SPACE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,618, עם היצע במחזור של 999.93M AISI. ב‑24 השעות האחרונות, AISI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00141572, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AISI נע ב +0.19% בשעה האחרונה ו -52.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AISI SPACE (AISI) מידע שוק

שווי שוק $ 34.62K$ 34.62K $ 34.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.62K$ 34.62K $ 34.62K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,934,389.276961 999,934,389.276961 999,934,389.276961

שווי השוק הנוכחי של AISI SPACE הוא $ 34.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AISI הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999934389.276961. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.62K.