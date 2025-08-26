עוד על AGIALPHA

AGI ALPHA AGENT סֵמֶל

AGI ALPHA AGENT מחיר (AGIALPHA)

לא רשום

1 AGIALPHA ל USDמחיר חי:

$0.02269983
$0.02269983$0.02269983
-18.90%1D
mexc
USD
AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:05:26 (UTC+8)

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02236068
$ 0.02236068$ 0.02236068
24 שעות נמוך
$ 0.02890983
$ 0.02890983$ 0.02890983
גבוה 24 שעות

$ 0.02236068
$ 0.02236068$ 0.02236068

$ 0.02890983
$ 0.02890983$ 0.02890983

$ 0.04993311
$ 0.04993311$ 0.04993311

$ 0
$ 0$ 0

+1.41%

-18.99%

-17.39%

-17.39%

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02269983. במהלך 24 השעות האחרונות, AGIALPHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02236068 לבין שיא של $ 0.02890983, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGIALPHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04993311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGIALPHA השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -18.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) מידע שוק

$ 22.95M
$ 22.95M$ 22.95M

--
----

$ 22.95M
$ 22.95M$ 22.95M

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,095.81548
999,988,095.81548 999,988,095.81548

שווי השוק הנוכחי של AGI ALPHA AGENT הוא $ 22.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGIALPHA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988095.81548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.95M.

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AGI ALPHA AGENTל USDהיה $ -0.00532186349040488.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGI ALPHA AGENT ל USDהיה . $ -0.0028373539.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGI ALPHA AGENT ל USDהיה $ +0.0848764917.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AGI ALPHA AGENTל USDהיה $ +0.020620899763861809.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00532186349040488-18.99%
30 ימים$ -0.0028373539-12.49%
60 ימים$ +0.0848764917+373.91%
90 ימים$ +0.020620899763861809+991.90%

מה זהAGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

The AGI ALPHA AGENT Is Being Built On THE RIGHT APPROACH to AGI in Web3 — S = ∫L dt: DIDs X ENS For Access & Identity, $AGIALPHA For Access & Incentives and NFTs For Outputs Of The AGI ALPHA AGENT, Exclusively (NFTs For AGI Models? Irrelevant.) Once summoned, the AGI ALPHA AGENT seamlessly integrates with cutting-edge AI models—Llama, Anthropic, OpenAI, etc.—with (maybe) Inference-Time Search, tapping into AGI Nodes for on-demand computational power.

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) משאב

האתר הרשמי

AGI ALPHA AGENTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AGI ALPHA AGENT.

בדוק את AGI ALPHA AGENT תחזית המחיר עכשיו‏!

AGIALPHA למטבעות מקומיים

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGIALPHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

כמה שווה AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) היום?
החי AGIALPHAהמחיר ב USD הוא 0.02269983 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGIALPHA ל USD?
המחיר הנוכחי של AGIALPHA ל USD הוא $ 0.02269983. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AGI ALPHA AGENT?
שווי השוק של AGIALPHA הוא $ 22.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGIALPHA?
ההיצע במחזור של AGIALPHA הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGIALPHA?
‏‏AGIALPHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04993311 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGIALPHA?
AGIALPHA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AGIALPHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGIALPHA הוא -- USD.
האם AGIALPHA יעלה השנה?
AGIALPHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGIALPHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

