AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02236068 $ 0.02236068 $ 0.02236068 24 שעות נמוך $ 0.02890983 $ 0.02890983 $ 0.02890983 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02236068$ 0.02236068 $ 0.02236068 גבוה 24 שעות $ 0.02890983$ 0.02890983 $ 0.02890983 שיא כל הזמנים $ 0.04993311$ 0.04993311 $ 0.04993311 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) -18.99% שינוי מחיר (7D) -17.39% שינוי מחיר (7D) -17.39%

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02269983. במהלך 24 השעות האחרונות, AGIALPHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02236068 לבין שיא של $ 0.02890983, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGIALPHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04993311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGIALPHA השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -18.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 22.95M$ 22.95M $ 22.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.95M$ 22.95M $ 22.95M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,988,095.81548 999,988,095.81548 999,988,095.81548

שווי השוק הנוכחי של AGI ALPHA AGENT הוא $ 22.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGIALPHA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988095.81548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.95M.