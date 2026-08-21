AgentTank מחיר היום

מחיר AgentTank (TANK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TANK ל USD הוא $ 0 לכל TANK.

AgentTank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,055, עם היצע במחזור של 999.72M TANK. ב‑24 השעות האחרונות, TANK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04527386, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TANK נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו +12.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AgentTank (TANK) מידע שוק

שווי שוק $ 37.06K$ 37.06K $ 37.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.06K$ 37.06K $ 37.06K אספקת מחזור 999.72M 999.72M 999.72M אספקה כוללת 999,722,937.351598 999,722,937.351598 999,722,937.351598

שווי השוק הנוכחי של AgentTank הוא $ 37.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TANK הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999722937.351598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.06K.