Aeonix Network מחיר היום

מחיר Aeonix Network (ONIX) בזמן אמת היום הוא $ 0.144403, עם שינוי של 1.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ONIX ל USD הוא $ 0.144403 לכל ONIX.

Aeonix Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,013,419, עם היצע במחזור של 13.94M ONIX. ב‑24 השעות האחרונות, ONIX סחר בין $ 0.142609 (נמוך) ל $ 0.146853 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.267455, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.142609.

ביצועים לטווח קצר, ONIX נע ב -- בשעה האחרונה ו -17.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aeonix Network (ONIX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M אספקת מחזור 13.94M 13.94M 13.94M אספקה כוללת 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aeonix Network הוא $ 2.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ONIX הוא 13.94M, עם היצע כולל של 47000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.79M.