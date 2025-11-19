Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר (USD)

קבל Aeonix Network תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ONIX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Aeonix Network % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Aeonix Network תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Aeonix Network ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.144403 בשנת 2025. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Aeonix Network ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.151623 בשנת 2026. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ONIX הוא $ 0.159204 עם 10.25% שיעור צמיחה. Aeonix Network (ONIX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ONIX הוא $ 0.167164 עם 15.76% שיעור צמיחה. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ONIX הוא $ 0.175522 עם 21.55% שיעור צמיחה. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ONIX הוא $ 0.184298 עם 27.63% שיעור צמיחה. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Aeonix Network עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.300203. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Aeonix Network עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.488999. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.144403 0.00%

2026 $ 0.151623 5.00%

2027 $ 0.159204 10.25%

2028 $ 0.167164 15.76%

2029 $ 0.175522 21.55%

2030 $ 0.184298 27.63%

2031 $ 0.193513 34.01%

2032 $ 0.203189 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.213348 47.75%

2034 $ 0.224016 55.13%

2035 $ 0.235217 62.89%

2036 $ 0.246978 71.03%

2037 $ 0.259327 79.59%

2038 $ 0.272293 88.56%

2039 $ 0.285908 97.99%

2040 $ 0.300203 107.89% הצג עוד לטווח קצר Aeonix Network תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.144403 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.144422 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.144541 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.144996 0.41% Aeonix Network (ONIX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורONIXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.144403 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורONIX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.144422 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורONIX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.144541 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Aeonix Network (ONIX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורONIX הוא $0.144996 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Aeonix Network מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M אספקת מחזור 13.94M 13.94M 13.94M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ONIX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ONIX יש כמות במעגל של 13.94M ושווי שוק כולל של $ 2.01M. צפה ONIX במחיר חי

Aeonix Network מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAeonix Networkדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAeonix Network הוא 0.144403USD. היצע במחזור של Aeonix Network(ONIX) הוא 13.94M ONIX , מה שמעניק לו שווי שוק של $2,013,419 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -1.66% $ -0.002448 $ 0.146852 $ 0.142609

7 ימים -17.67% $ -0.025516 $ 0.183267 $ 0.142911

30 ימים -22.47% $ -0.032451 $ 0.183267 $ 0.142911 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Aeonix Network הראה תנועת מחירים של $-0.002448 , המשקפת -1.66% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Aeonix Network נסחר בשיא של $0.183267 ושפל של $0.142911 . נרשם שינוי במחיר של -17.67% . מגמה אחרונה זו מציגה אתONIX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Aeonix Network חווה -22.47% שינוי, המשקף בערך $-0.032451 לערכו. זה מצביע על כך ש ONIX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Aeonix Network (ONIX) מודול חיזוי מחיר עובד? Aeonix Network מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ONIXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAeonix Network לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ONIX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Aeonix Network. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלONIX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלONIX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Aeonix Network.

מדוע ONIX חיזוי מחירים חשוב?

ONIX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ONIX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ONIX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ONIX בחודש הבא? על פי Aeonix Network (ONIX) כלי תחזית המחירים, המחיר ONIX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ONIX בשנת 2026? המחיר של 1 Aeonix Network (ONIX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ONIX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ONIX בשנת 2027? Aeonix Network (ONIX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ONIX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ONIX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Aeonix Network (ONIX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ONIX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Aeonix Network (ONIX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ONIX בשנת 2030? המחיר של 1 Aeonix Network (ONIX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ONIX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ONIX תחזית המחיר בשנת 2040? Aeonix Network (ONIX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ONIX עד שנת 2040.