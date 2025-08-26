aBTC (ABTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 111,232 $ 111,232 $ 111,232 24 שעות נמוך $ 113,868 $ 113,868 $ 113,868 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 111,232$ 111,232 $ 111,232 גבוה 24 שעות $ 113,868$ 113,868 $ 113,868 שיא כל הזמנים $ 124,279$ 124,279 $ 124,279 המחיר הנמוך ביותר $ 60,786$ 60,786 $ 60,786 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.29% שינוי מחיר (7D) -3.95% שינוי מחיר (7D) -3.95%

aBTC (ABTC) המחיר בזמן אמת של הוא $111,529. במהלך 24 השעות האחרונות, ABTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 111,232 לבין שיא של $ 113,868, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,279, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 60,786.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABTC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

aBTC (ABTC) מידע שוק

שווי שוק $ 309.23K$ 309.23K $ 309.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 309.23K$ 309.23K $ 309.23K אספקת מחזור 2.77 2.77 2.77 אספקה כוללת 2.7726425778 2.7726425778 2.7726425778

שווי השוק הנוכחי של aBTC הוא $ 309.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABTC הוא 2.77, עם היצע כולל של 2.7726425778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 309.23K.