Polyhedra Network (ZKJ) ניתוח טכני היום דף Polyhedra Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZKJ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Polyhedra Network למטה. הירשם

Polyhedra Network (ZKJ) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.005381 -- -13.65% -17.36% -42.94%

Polyhedra Network זרימת הון זרימת נטו פנימה ZKJUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.01 2026-08-20 $0.02 M 0.01 2026-08-19 $0.02 M 0.01 2026-08-18 $0.01 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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