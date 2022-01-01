Polyhedra Network (ZKJ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Polyhedra Network (ZKJ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Polyhedra Network (ZKJ) מידע Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. אתר רשמי: https://polyhedra.network/ מסמך לבן: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 קנה ZKJעכשיו!

Polyhedra Network (ZKJ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Polyhedra Network (ZKJ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 61.50M $ 61.50M $ 61.50M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 340.14M $ 340.14M $ 340.14M FDV (שווי מדולל מלא): $ 180.80M $ 180.80M $ 180.80M שיא כל הזמנים: $ 4 $ 4 $ 4 שפל כל הזמנים: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 מחיר נוכחי: $ 0.1808 $ 0.1808 $ 0.1808 למידע נוסף על Polyhedra Network (ZKJ) מחיר

Polyhedra Network (ZKJ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Polyhedra Network (ZKJ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZKJ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZKJהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZKJטוקניומיקה, חקרו אתZKJהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZKJ מעוניין להוסיף את Polyhedra Network (ZKJ) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ZKJ, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ZKJ ב-MEXC עכשיו!

Polyhedra Network (ZKJ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZKJעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZKJ עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZKJ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZKJ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZKJ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZKJעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

