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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Zilliqa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Zilliqa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Zilliqa (ZIL) ניתוח טכני היום

Zilliqa (ZIL) ניתוח טכני היום

דף Zilliqa הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZIL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Zilliqa למטה.

Zilliqa (ZIL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002622--+9.20%+4.79%-31.38%
למידע נוסף על Zilliqa מחיר

Zilliqa אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Zilliqa במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002531
0.00253
R2
0.00253
0.002529
R1
0.002529
0.002529
PP
0.002528
0.002528
S1
0.002527
0.002527
S2
0.002526
0.002527
S3
0.002525
0.002526

Zilliqa אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.17M
$1.98 M
$1.82 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.32 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Zilliqa זרימת הון

זרימת נטו פנימהZILUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.00
2026-08-20-$0.03 M0.00
2026-08-19-$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17-$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Zilliqa

סחור ב Zilliqa (ZIL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Zilliqa מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTZIL
$0.002622
$0.002622$0.002622
+0.11%
21.63M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ZIL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ZIL
ZIL
USD
USD

1 ZIL = 0.002622 USD

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