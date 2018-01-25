עוד על ZIL

Zilliqa סֵמֶל

Zilliqa מְחִיר(ZIL)

1 ZIL ל USD מחיר חי:

$0.01174
$0.01174$0.01174
+0.17% 1D
USD
Zilliqa (ZIL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:25 (UTC+8)

Zilliqa (ZIL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01145
$ 0.01145$ 0.01145
24 שעות נמוך
$ 0.01238
$ 0.01238$ 0.01238
גבוה 24 שעות

$ 0.01145
$ 0.01145$ 0.01145

$ 0.01238
$ 0.01238$ 0.01238

$ 0.25629331
$ 0.25629331$ 0.25629331

$ 0.00247720674605
$ 0.00247720674605$ 0.00247720674605

+0.42%

+0.17%

+6.53%

+6.53%

Zilliqa (ZIL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01174. במהלך 24 השעות האחרונות, ZIL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01145 לבין שיא של $ 0.01238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZILהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.25629331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00247720674605.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZIL השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Zilliqa (ZIL) מידע שוק

No.194

$ 224.35M
$ 224.35M$ 224.35M

$ 778.58K
$ 778.58K$ 778.58K

$ 246.54M
$ 246.54M$ 246.54M

19.11B
19.11B 19.11B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,593,064,276.752377
20,593,064,276.752377 20,593,064,276.752377

91.00%

2018-01-25 00:00:00

$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

ZIL

שווי השוק הנוכחי של Zilliqa הוא $ 224.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 778.58K. ההיצע במחזור של ZIL הוא 19.11B, עם היצע כולל של 20593064276.752377. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.54M.

Zilliqa (ZIL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Zilliqaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000199+0.17%
30 ימים$ -0.00042-3.46%
60 ימים$ +0.00116+10.96%
90 ימים$ -0.00104-8.14%
Zilliqa שינוי מחיר היום

היום,ZIL רשם שינוי של $ +0.0000199 (+0.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Zilliqa שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00042 (-3.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Zilliqa שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ZIL ראה שינוי של $ +0.00116 (+10.96%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Zilliqa שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00104 (-8.14%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Zilliqa (ZIL)?

בדוק את Zilliqa עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהZilliqa (ZIL)

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

Zilliqa זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Zilliqaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקZIL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Zilliqaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךZilliqa לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Zilliqaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Zilliqa (ZIL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Zilliqa (ZIL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Zilliqa.

בדוק את Zilliqa תחזית המחיר עכשיו‏!

Zilliqa (ZIL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Zilliqa (ZIL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZIL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Zilliqa (ZIL)

מחפש איך לקנותZilliqa? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Zilliqaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ZIL למטבעות מקומיים

Zilliqa מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Zilliqa, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרZilliqa הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Zilliqa

כמה שווה Zilliqa (ZIL) היום?
החי ZILהמחיר ב USD הוא 0.01174 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZIL ל USD?
המחיר הנוכחי של ZIL ל USD הוא $ 0.01174. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Zilliqa?
שווי השוק של ZIL הוא $ 224.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZIL?
ההיצע במחזור של ZIL הוא 19.11B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZIL?
‏‏ZIL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.25629331 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZIL?
ZIL ‏‏רשם מחירATL של 0.00247720674605 USD.
מהו נפח המסחר של ZIL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZIL הוא $ 778.58K USD.
האם ZIL יעלה השנה?
ZIL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZIL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:17:25 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

