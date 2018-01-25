Zilliqa (ZIL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Zilliqa (ZIL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Zilliqa (ZIL) מידע Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. אתר רשמי: https://www.zilliqa.com/ מסמך לבן: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://viewblock.io/zilliqa קנה ZILעכשיו!

Zilliqa (ZIL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zilliqa (ZIL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 223.80M $ 223.80M $ 223.80M ההיצע הכולל: $ 20.19B $ 20.19B $ 20.19B אספקה במחזור: $ 19.51B $ 19.51B $ 19.51B FDV (שווי מדולל מלא): $ 240.87M $ 240.87M $ 240.87M שיא כל הזמנים: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 שפל כל הזמנים: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 מחיר נוכחי: $ 0.01147 $ 0.01147 $ 0.01147 למידע נוסף על Zilliqa (ZIL) מחיר

Zilliqa (ZIL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zilliqa (ZIL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZIL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZILהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZILטוקניומיקה, חקרו אתZILהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

