Zeus Network (ZEUS) מידע Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO. אתר רשמי: https://zeusnetwork.xyz/ מסמך לבן: https://docs.zeusnetwork.xyz/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/ZEUS1aR7aX8DFFJf5QjWj2ftDDdNTroMNGo8YoQm3Gq

Zeus Network (ZEUS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Zeus Network (ZEUS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 124.90M $ 124.90M $ 124.90M שיא כל הזמנים: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 שפל כל הזמנים: $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 $ 0.10207457416645703 מחיר נוכחי: $ 0.1249 $ 0.1249 $ 0.1249 למידע נוסף על Zeus Network (ZEUS) מחיר

Zeus Network (ZEUS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Zeus Network (ZEUS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZEUS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZEUSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZEUSטוקניומיקה, חקרו אתZEUSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ZEUS מעוניין להוסיף את Zeus Network (ZEUS) לפורטפוליו שלך?

Zeus Network (ZEUS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZEUSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZEUS עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZEUS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZEUS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZEUS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZEUSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

