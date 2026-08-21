Horizen (ZEN) ניתוח טכני היום דף Horizen הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ZEN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Horizen למטה. הירשם

Horizen (ZEN) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $4.533 -- +12.09% +8.21% -21.51%

Horizen אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Horizen במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 1 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 4.5313 4.5306 R2 4.5306 4.5302 R1 4.5303 4.53 PP 4.5296 4.5296 S1 4.5293 4.5292 S2 4.5286 4.529 S3 4.5283 4.5286

Horizen אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.26M $4.45 M $4.72 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $1.17 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.18 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $2.15 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.20 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Horizen זרימת הון זרימת נטו פנימה ZENUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.08 M 4.50 2026-08-20 -$0.09 M 4.31 2026-08-19 $0.11 M 4.11 2026-08-18 -$0.31 M 3.91 2026-08-17 $0.06 M 4.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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