Horizen (ZEN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Horizen (ZEN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Horizen (ZEN) מידע Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. אתר רשמי: https://www.horizen.io/ מסמך לבן: https://www.horizen.io/research/ סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 קנה ZENעכשיו!

Horizen (ZEN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Horizen (ZEN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 136.44M $ 136.44M $ 136.44M ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (שווי מדולל מלא): $ 165.25M $ 165.25M $ 165.25M שיא כל הזמנים: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 שפל כל הזמנים: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 מחיר נוכחי: $ 7.869 $ 7.869 $ 7.869 למידע נוסף על Horizen (ZEN) מחיר

Horizen (ZEN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Horizen (ZEN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ZEN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ZENהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ZENטוקניומיקה, חקרו אתZENהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

מעוניין להוסיף את Horizen (ZEN) לפורטפוליו שלך?

Horizen (ZEN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ZENעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ZEN עכשיו את היסטוריית המחירים!

ZEN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ZEN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ZEN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ZENעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

