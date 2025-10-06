YURU COIN מחיר היום

מחיר YURU COIN (YURU) בזמן אמת היום הוא $ 0.551, עם שינוי של 0.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ YURU ל USD הוא $ 0.551 לכל YURU.

YURU COIN כרגע מדורג במקום #3786 לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- YURU. ב‑24 השעות האחרונות, YURU סחר בין $ 0.5364 (נמוך) ל $ 0.5805 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.5789586277522937, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.346206572110043.

ביצועים לטווח קצר, YURU נע ב -0.58% בשעה האחרונה ו -9.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.04K.

YURU COIN (YURU) מידע שוק

דירוג No.3786 שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 10.04K$ 10.04K $ 10.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 10,000,000 10,000,000 10,000,000 אספקה כוללת 10,000,000 10,000,000 10,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של YURU COIN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.04K. ההיצע במחזור של YURU הוא --, עם היצע כולל של 10000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.51M.