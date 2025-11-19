YURU COIN (YURU) תחזית מחיר (USD)

קבל YURU COIN תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה YURU יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של YURU COIN % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.5466 $0.5466 $0.5466 -0.29% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה YURU COIN תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) YURU COIN (YURU) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, YURU COIN ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.5466 בשנת 2025. YURU COIN (YURU) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, YURU COIN ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.57393 בשנת 2026. YURU COIN (YURU) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של YURU הוא $ 0.602626 עם 10.25% שיעור צמיחה. YURU COIN (YURU) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של YURU הוא $ 0.632757 עם 15.76% שיעור צמיחה. YURU COIN (YURU) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של YURU הוא $ 0.664395 עם 21.55% שיעור צמיחה. YURU COIN (YURU) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של YURU הוא $ 0.697615 עם 27.63% שיעור צמיחה. YURU COIN (YURU) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של YURU COIN עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.1363. YURU COIN (YURU) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של YURU COIN עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.8509. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.5466 0.00%

2026 $ 0.57393 5.00%

2027 $ 0.602626 10.25%

2028 $ 0.632757 15.76%

2029 $ 0.664395 21.55%

2030 $ 0.697615 27.63%

2031 $ 0.732496 34.01%

2032 $ 0.769121 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.807577 47.75%

2034 $ 0.847956 55.13%

2035 $ 0.890353 62.89%

2036 $ 0.934871 71.03%

2037 $ 0.981615 79.59%

2038 $ 1.0306 88.56%

2039 $ 1.0822 97.99%

2040 $ 1.1363 107.89% הצג עוד לטווח קצר YURU COIN תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.5466 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.546674 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.547124 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.548846 0.41% YURU COIN (YURU) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורYURUב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.5466 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. YURU COIN (YURU) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורYURU , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.546674 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. YURU COIN (YURU) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורYURU , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.547124 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. YURU COIN (YURU) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורYURU הוא $0.548846 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית YURU COIN מחיר נוכחי $ 0.5466$ 0.5466 $ 0.5466 שינוי מחיר (24 שעות) -0.29% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K נפח (24 שעות) -- המחיר YURU העדכני הוא $ 0.5466. יש לו שינוי של -0.29% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 9.55Kב 24 שעות. בנוסף, YURU יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה YURU במחיר חי

YURU COIN מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בYURU COINדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלYURU COIN הוא 0.5466USD. היצע במחזור של YURU COIN(YURU) הוא 0.00 YURU , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.005299 $ 0.569 $ 0.539

7 ימים 0.05% $ 0.025100 $ 0.5805 $ 0.4863

30 ימים -0.29% $ -0.226500 $ 0.8607 $ 0.4863 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,YURU COIN הראה תנועת מחירים של $-0.005299 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,YURU COIN נסחר בשיא של $0.5805 ושפל של $0.4863 . נרשם שינוי במחיר של 0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתYURU הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,YURU COIN חווה -0.29% שינוי, המשקף בערך $-0.226500 לערכו. זה מצביע על כך ש YURU עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של YURU COIN המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה YURU בהיסטוריית המחירים המלאה

איך YURU COIN (YURU) מודול חיזוי מחיר עובד? YURU COIN מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של YURUעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךYURU COIN לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של YURU , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של YURU COIN. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלYURU . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלYURU כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של YURU COIN.

מדוע YURU חיזוי מחירים חשוב?

YURU תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם YURU כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, YURU ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של YURU בחודש הבא? על פי YURU COIN (YURU) כלי תחזית המחירים, המחיר YURU הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 YURU בשנת 2026? המחיר של 1 YURU COIN (YURU) היום הוא $0.5466 . על פי מודול התחזית שלעיל, YURU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של YURU בשנת 2027? YURU COIN (YURU) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YURU עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של YURU בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, YURU COIN (YURU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של YURU בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, YURU COIN (YURU) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 YURU בשנת 2030? המחיר של 1 YURU COIN (YURU) היום הוא $0.5466 . על פי מודול התחזית שלעיל, YURU יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי YURU תחזית המחיר בשנת 2040? YURU COIN (YURU) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 YURU עד שנת 2040.