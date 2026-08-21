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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Yield Guild Games, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Yield Guild Games, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Yield Guild Games (YGG) ניתוח טכני היום

Yield Guild Games (YGG) ניתוח טכני היום

דף Yield Guild Games הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של YGG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Yield Guild Games למטה.

Yield Guild Games (YGG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02124--+14.13%+13.58%-41.14%
למידע נוסף על Yield Guild Games מחיר

Yield Guild Games אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Yield Guild Games במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 8
נייטרלי 10
קנה 8
ממוצעים נעים:קנהמכור 2נייטרלי 6קנה 6
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02124
0.02123
R2
0.02123
0.02122
R1
0.02122
0.02122
PP
0.02121
0.02121
S1
0.0212
0.0212
S2
0.02119
0.0212
S3
0.02118
0.02119

Yield Guild Games אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.41M
$5.84 M
$6.25 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.27 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Yield Guild Games זרימת הון

זרימת נטו פנימהYGGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.02
2026-08-20-$0.15 M0.02
2026-08-19$0.08 M0.02
2026-08-18-$0.02 M0.02
2026-08-17-$0.06 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Yield Guild Games

סחור ב Yield Guild Games (YGG) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Yield Guild Games מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTYGG
$0.02121
$0.02121$0.02121
+0.90%
2.65M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

YGG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

YGG
YGG
USD
USD

1 YGG = 0.02124 USD

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