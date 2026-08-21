Yield Guild Games (YGG) ניתוח טכני היום דף Yield Guild Games הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של YGG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Yield Guild Games למטה. הירשם

Yield Guild Games (YGG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.02124 -- +14.13% +13.58% -41.14%

Yield Guild Games אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Yield Guild Games במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 8 נייטרלי 10 קנה 8 ממוצעים נעים : קנה מכור 2 נייטרלי 6 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 4 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.02124 0.02123 R2 0.02123 0.02122 R1 0.02122 0.02122 PP 0.02121 0.02121 S1 0.0212 0.0212 S2 0.02119 0.0212 S3 0.02118 0.02119

Yield Guild Games אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.41M $5.84 M $6.25 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.09 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.27 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.27 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Yield Guild Games זרימת הון זרימת נטו פנימה YGGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.02 2026-08-20 -$0.15 M 0.02 2026-08-19 $0.08 M 0.02 2026-08-18 -$0.02 M 0.02 2026-08-17 -$0.06 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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