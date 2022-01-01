Yield Guild Games (YGG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Yield Guild Games (YGG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Yield Guild Games (YGG) מידע Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. אתר רשמי: https://yieldguild.io/ מסמך לבן: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK

Yield Guild Games (YGG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Yield Guild Games (YGG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 94.47M $ 94.47M $ 94.47M ההיצע הכולל: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M אספקה במחזור: $ 594.18M $ 594.18M $ 594.18M FDV (שווי מדולל מלא): $ 159.00M $ 159.00M $ 159.00M שיא כל הזמנים: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 שפל כל הזמנים: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 מחיר נוכחי: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 למידע נוסף על Yield Guild Games (YGG) מחיר

Yield Guild Games (YGG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Yield Guild Games (YGG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של YGG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות YGGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את YGGטוקניומיקה, חקרו אתYGGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות YGG מעוניין להוסיף את Yield Guild Games (YGG) לפורטפוליו שלך?

Yield Guild Games (YGG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של YGGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה YGG עכשיו את היסטוריית המחירים!

YGG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן YGG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו YGG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה YGGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

