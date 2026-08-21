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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Venus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Venus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Venus (XVS) ניתוח טכני היום

Venus (XVS) ניתוח טכני היום

דף Venus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XVS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Venus למטה.

Venus (XVS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2.9734--+11.30%+5.42%+12.93%
למידע נוסף על Venus מחיר

Venus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Venus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 2
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2.9753
2.9746
R2
2.9746
2.9742
R1
2.9743
2.974
PP
2.9736
2.9736
S1
2.9733
2.9732
S2
2.9726
2.973
S3
2.9723
2.9726

Venus אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$6.03 M
$6.48 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Venus זרימת הון

זרימת נטו פנימהXVSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M2.97
2026-08-20$0.00 M2.93
2026-08-19$0.02 M2.81
2026-08-18$0.03 M2.74
2026-08-17$0.01 M2.71

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTXVS
$2.9734
$2.9734$2.9734
+1.45%
20.26K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

XVS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 2.9734 USD

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