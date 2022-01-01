Venus (XVS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Venus (XVS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Venus (XVS) מידע Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC). אתר רשמי: https://venus.io/ מסמך לבן: https://github.com/VenusProtocol/venus-protocol-documentation/tree/main/whitepapers סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63

Venus (XVS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Venus (XVS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 105.09M $ 105.09M $ 105.09M ההיצע הכולל: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M אספקה במחזור: $ 16.29M $ 16.29M $ 16.29M FDV (שווי מדולל מלא): $ 193.57M $ 193.57M $ 193.57M שיא כל הזמנים: $ 148 $ 148 $ 148 שפל כל הזמנים: $ 2.07012692 $ 2.07012692 $ 2.07012692 מחיר נוכחי: $ 6.4523 $ 6.4523 $ 6.4523 למידע נוסף על Venus (XVS) מחיר

Venus (XVS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Venus (XVS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XVS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XVSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XVSטוקניומיקה, חקרו אתXVSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Venus (XVS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XVSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XVS עכשיו את היסטוריית המחירים!

XVS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XVS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XVS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XVSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

