Xterio

Xterio מְחִיר(XTER)

Xterio (XTER) טבלת מחירים חיה
Xterio (XTER) מידע על מחיר (USD)

+114.50%

Xterio (XTER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1834. במהלך 24 השעות האחרונות, XTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0925 לבין שיא של $ 0.3, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5443925194708389, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07715749807131203.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XTER השתנה ב -1.14% במהלך השעה האחרונה, -19.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+114.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Xterio (XTER) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Xterio הוא $ 25.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.09M. ההיצע במחזור של XTER הוא 141.63M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.40M.

Xterio (XTER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Xterioהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0442-19.42%
30 ימים$ +0.0782+74.33%
60 ימים$ +0.0479+35.35%
90 ימים$ -0.0537-22.65%
Xterio שינוי מחיר היום

היום,XTER רשם שינוי של $ -0.0442 (-19.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Xterio שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0782 (+74.33%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Xterio שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XTER ראה שינוי של $ +0.0479 (+35.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Xterio שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0537 (-22.65%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Xterio (XTER)?

בדוק את Xterio עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Xterio זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Xterioההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXTER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Xterioאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXterio לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Xterioתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Xterio (XTER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Xterio (XTER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Xterio.

בדוק את Xterio תחזית המחיר עכשיו‏!

Xterio (XTER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Xterio (XTER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XTER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Xterio (XTER)

מחפש איך לקנותXterio? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Xterioב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Xterio מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Xterio, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXterio הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Xterio

כמה שווה Xterio (XTER) היום?
החי XTERהמחיר ב USD הוא 0.1834 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XTER ל USD?
המחיר הנוכחי של XTER ל USD הוא $ 0.1834. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Xterio?
שווי השוק של XTER הוא $ 25.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XTER?
ההיצע במחזור של XTER הוא 141.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XTER?
‏‏XTER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5443925194708389 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XTER?
XTER ‏‏רשם מחירATL של 0.07715749807131203 USD.
מהו נפח המסחר של XTER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XTER הוא $ 7.09M USD.
האם XTER יעלה השנה?
XTER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XTER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Xterio (XTER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

