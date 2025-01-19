XTER

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

שֵׁםXTER

דירוגNo.1058

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)4,89%

אספקת מחזור141 630 716,528

מקסימום היצע1 000 000 000

אספקה כוללת1 000 000 000

שיעור מחזור0.1416%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.5443925194708389,2025-01-19

המחיר הנמוך ביותר0.07715749807131203,2025-08-22

בלוקצ'יין ציבוריNONE

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...