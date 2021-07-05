XEC (XEC) ניתוח טכני היום דף XEC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של XEC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של XEC למטה. הירשם

XEC (XEC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000006951 -- +6.87% -15.74% -0.62%

XEC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של XEC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 4 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 10 נייטרלי 2 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.000006948 0.000006947 R2 0.000006947 0.000006947 R1 0.000006947 0.000006947 PP 0.000006946 0.000006946 S1 0.000006946 0.000006946 S2 0.000006945 0.000006946 S3 0.000006945 0.000006945

XEC אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $1.19 M $1.20 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.07 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. XEC זרימת הון זרימת נטו פנימה XECUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 0.00 2026-08-20 $0.19 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 $0.03 M 0.00 2026-08-17 $0.04 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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