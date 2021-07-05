XEC (XEC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00002035. במהלך 24 השעות האחרונות, XEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002014 לבין שיא של $ 0.00002142, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000592590659826054, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000015996212103553.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEC השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -1.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
XEC (XEC) מידע שוק
No.139
$ 405.19M
$ 393.86K
$ 427.35M
19.91T
21,000,000,000,000
19,910,810,922,581
94.81%
0.01%
2021-07-05 00:00:00
BCHA
שווי השוק הנוכחי של XEC הוא $ 405.19M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 393.86K. ההיצע במחזור של XEC הוא 19.91T, עם היצע כולל של 19910810922581. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 427.35M.
XEC (XEC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של XECהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000002596
-1.26%
30 ימים
$ -0.00000223
-9.88%
60 ימים
$ +0.00000134
+7.04%
90 ימים
$ -0.00000178
-8.05%
XEC שינוי מחיר היום
היום,XEC רשם שינוי של $ -0.0000002596 (-1.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
XEC שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000223 (-9.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
XEC שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XEC ראה שינוי של $ +0.00000134 (+7.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
XEC שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000178 (-8.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XEC (XEC)?
eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.
XECתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה XEC (XEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XEC (XEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XEC.
הבנת הטוקנומיקה של XEC (XEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות XEC (XEC)
מחפש איך לקנותXEC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XECב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
