XEC

eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

שֵׁםXEC

דירוגNo.142

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0001%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור19,917,535,922,581

מקסימום היצע21,000,000,000,000

אספקה כוללת19,917,535,922,581

שיעור מחזור0.9484%

תאריך הנפקה2021-07-05 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000592590659826054,2021-11-10

המחיר הנמוך ביותר0.000015996212103553,2025-04-07

בלוקצ'יין ציבוריBCHA

מבואeCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
XEC/USDT
XEC
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XEC)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
XEC/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (XEC)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...