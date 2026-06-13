XBT מחיר היום

מחיר XBT (XBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00022561, עם שינוי של 14.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XBT ל USD הוא $ 0.00022561 לכל XBT.

XBT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 225,270, עם היצע במחזור של 999.73M XBT. ב‑24 השעות האחרונות, XBT סחר בין $ 0.00018997 (נמוך) ל $ 0.0002396 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03015309, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0001631.

ביצועים לטווח קצר, XBT נע ב -0.77% בשעה האחרונה ו +26.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.63K.

XBT (XBT) מידע שוק

שווי שוק $ 225.27K$ 225.27K $ 225.27K נפח (24 שעות) $ 34.63K$ 34.63K $ 34.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 225.27K$ 225.27K $ 225.27K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

שווי השוק הנוכחי של XBT הוא $ 225.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.63K. ההיצע במחזור של XBT הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999729758.48. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.27K.