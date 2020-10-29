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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Wootrade Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Wootrade Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Wootrade Network (WOO) ניתוח טכני היום

Wootrade Network (WOO) ניתוח טכני היום

דף Wootrade Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WOO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Wootrade Network למטה.

Wootrade Network (WOO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01159--+9.85%-10.23%-27.66%
למידע נוסף על Wootrade Network מחיר

Wootrade Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Wootrade Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 16
נייטרלי 9
קנה 1
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 9קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0116
0.0116
R2
0.0116
0.01159
R1
0.01159
0.01159
PP
0.01159
0.01159
S1
0.01158
0.01158
S2
0.01158
0.01158
S3
0.01157
0.01158

Wootrade Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$6.83 M
$6.87 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.30 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.30 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Wootrade Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהWOOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.06 M0.01
2026-08-19$0.03 M0.01
2026-08-18$0.07 M0.01
2026-08-17-$0.03 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Wootrade Network

סחור ב Wootrade Network (WOO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Wootrade Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTWOO
$0.01159
$0.01159$0.01159
+0.87%
5.77M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

WOO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0.01159 USD

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