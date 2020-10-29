מה זהWootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network (WOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wootrade Network (WOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Wootrade Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wootrade Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

מהו שווי השוק של Wootrade Network? שווי השוק של WOO הוא $ 134.80M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של WOO? ההיצע במחזור של WOO הוא 1.91B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOO? ‏‏WOO השיג מחיר שיא (ATH) של 2.480697056195773 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOO? WOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD . מהו נפח המסחר של WOO? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOO הוא $ 794.27K USD .

