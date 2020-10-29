עוד על WOO

Wootrade Network סֵמֶל

Wootrade Network מְחִיר(WOO)

Wootrade Network (WOO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:04:37 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) מידע על מחיר (USD)

Wootrade Network (WOO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07068. במהלך 24 השעות האחרונות, WOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06991 לבין שיא של $ 0.07898, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.480697056195773, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOO השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wootrade Network (WOO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wootrade Network הוא $ 134.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 794.27K. ההיצע במחזור של WOO הוא 1.91B, עם היצע כולל של 2207242896.037396. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.01M.

Wootrade Network (WOO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wootrade Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0036485-4.90%
30 ימים$ -0.00791-10.07%
60 ימים$ +0.0084+13.48%
90 ימים$ -0.02228-23.97%
Wootrade Network שינוי מחיר היום

היום,WOO רשם שינוי של $ -0.0036485 (-4.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wootrade Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00791 (-10.07%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wootrade Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WOO ראה שינוי של $ +0.0084 (+13.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wootrade Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02228 (-23.97%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wootrade Network (WOO)?

בדוק את Wootrade Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wootrade Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWOO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wootrade Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWootrade Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Wootrade Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wootrade Network (WOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wootrade Network (WOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wootrade Network.

בדוק את Wootrade Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Wootrade Network (WOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wootrade Network (WOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wootrade Network (WOO)

מחפש איך לקנותWootrade Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wootrade Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WOO למטבעות מקומיים

Wootrade Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Wootrade Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wootrade Network

כמה שווה Wootrade Network (WOO) היום?
החי WOOהמחיר ב USD הוא 0.07068 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOO ל USD?
המחיר הנוכחי של WOO ל USD הוא $ 0.07068. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wootrade Network?
שווי השוק של WOO הוא $ 134.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOO?
ההיצע במחזור של WOO הוא 1.91B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOO?
‏‏WOO השיג מחיר שיא (ATH) של 2.480697056195773 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOO?
WOO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOO הוא $ 794.27K USD.
האם WOO יעלה השנה?
WOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:04:37 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

