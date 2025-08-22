Wall Street Pepe (WEPE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00007246. במהלך 24 השעות האחרונות, WEPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007032 לבין שיא של $ 0.00008743, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000332653277761015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000014999825207656.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEPE השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -1.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wall Street Pepe (WEPE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Wall Street Pepe הוא $ 14.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.31K. ההיצע במחזור של WEPE הוא 200.00B, עם היצע כולל של 200000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.49M.
Wall Street Pepe (WEPE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wall Street Pepeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000010363
-1.41%
30 ימים
$ -0.00005436
-42.87%
60 ימים
$ +0.00001295
+21.76%
90 ימים
$ +0.00005441
+301.44%
Wall Street Pepe שינוי מחיר היום
היום,WEPE רשם שינוי של $ -0.0000010363 (-1.41%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wall Street Pepe שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00005436 (-42.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wall Street Pepe שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WEPE ראה שינוי של $ +0.00001295 (+21.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wall Street Pepe שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00005441 (+301.44%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wall Street Pepe (WEPE)?
Wall Street Pepe זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wall Street Pepeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWEPE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Wall Street Pepeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWall Street Pepe לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Wall Street Pepeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Wall Street Pepe (WEPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wall Street Pepe (WEPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wall Street Pepe.
הבנת הטוקנומיקה של Wall Street Pepe (WEPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WEPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Wall Street Pepe (WEPE)
מחפש איך לקנותWall Street Pepe? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wall Street Pepeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.