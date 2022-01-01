Wall Street Pepe (WEPE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Wall Street Pepe (WEPE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Wall Street Pepe (WEPE) מידע Wall Street Pepe אתר רשמי: https://wallstreetpepe.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xccb365d2e11ae4d6d74715c680f56cf58bf4bf10 קנה WEPEעכשיו!

Wall Street Pepe (WEPE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wall Street Pepe (WEPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M ההיצע הכולל: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B אספקה במחזור: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.33M $ 13.33M $ 13.33M שיא כל הזמנים: $ 0.0003455 $ 0.0003455 $ 0.0003455 שפל כל הזמנים: $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 $ 0.000014999825207656 מחיר נוכחי: $ 0.00006664 $ 0.00006664 $ 0.00006664 למידע נוסף על Wall Street Pepe (WEPE) מחיר

Wall Street Pepe (WEPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wall Street Pepe (WEPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WEPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WEPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WEPEטוקניומיקה, חקרו אתWEPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WEPE מעוניין להוסיף את Wall Street Pepe (WEPE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WEPE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WEPE ב-MEXC עכשיו!

Wall Street Pepe (WEPE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WEPEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WEPE עכשיו את היסטוריית המחירים!

WEPE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WEPE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WEPE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WEPEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!