Wrapped BTC (WBTC) ניתוח טכני היום דף Wrapped BTC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WBTC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Wrapped BTC למטה. הירשם

Wrapped BTC (WBTC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $74,785 -- +17.93% +12.74% +0.54%

Wrapped BTC זרימת הון זרימת נטו פנימה WBTCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.47 M 74,408.38 2026-08-20 -$1.62 M 72,451.00 2026-08-19 $0.19 M 68,541.42 2026-08-18 -$0.09 M 64,849.51 2026-08-17 -$0.43 M 64,167.90 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Wrapped BTC (WBTC) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Wrapped BTC מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT WBTC $74,785 $74,785 $74,785 +3.31% 3.41 (USDT) סַחַר / USDC WBTC $74,647.2 $74,647.2 $74,647.2 +3.13% 0.46 (USDT) סַחַר / BTC WBTC $1.0004 $1.0004 $1.0004 +0.01% 0.16 (USDT) סַחַר