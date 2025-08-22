עוד על WBTC

Wrapped BTC

Wrapped BTC מְחִיר(WBTC)

1 WBTC ל USDמחיר חי:

$111,521.21
$111,521.21$111,521.21
-2.56%1D
USD
Wrapped BTC (WBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:42:05 (UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 110,968.61
$ 110,968.61$ 110,968.61
24 שעות נמוך
$ 115,016.81
$ 115,016.81$ 115,016.81
גבוה 24 שעות

$ 110,968.61
$ 110,968.61$ 110,968.61

$ 115,016.81
$ 115,016.81$ 115,016.81

$ 123,958.3989045868
$ 123,958.3989045868$ 123,958.3989045868

$ 3,330.11634888
$ 3,330.11634888$ 3,330.11634888

-0.26%

-2.56%

-3.29%

-3.29%

Wrapped BTC (WBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 111,477.69. במהלך 24 השעות האחרונות, WBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,968.61 לבין שיא של $ 115,016.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,958.3989045868, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3,330.11634888.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBTC השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped BTC (WBTC) מידע שוק

No.9316

$ 14.18B
$ 14.18B$ 14.18B

$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M

$ 14.18B
$ 14.18B$ 14.18B

127.20K
127.20K 127.20K

127,204.91964965
127,204.91964965 127,204.91964965

ETH

שווי השוק הנוכחי של Wrapped BTC הוא $ 14.18B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.60M. ההיצע במחזור של WBTC הוא 127.20K, עם היצע כולל של 127204.91964965. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.18B.

Wrapped BTC (WBTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Wrapped BTCהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,929.9497-2.56%
30 ימים$ -6,231.7-5.30%
60 ימים$ +4,234.4+3.94%
90 ימים$ +2,007.61+1.83%
Wrapped BTC שינוי מחיר היום

היום,WBTC רשם שינוי של $ -2,929.9497 (-2.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Wrapped BTC שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -6,231.7 (-5.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Wrapped BTC שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WBTC ראה שינוי של $ +4,234.4 (+3.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Wrapped BTC שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2,007.61 (+1.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wrapped BTC (WBTC)?

בדוק את Wrapped BTC עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Wrapped BTCההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Wrapped BTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wrapped BTC (WBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wrapped BTC (WBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wrapped BTC.

בדוק את Wrapped BTC תחזית המחיר עכשיו‏!

Wrapped BTC (WBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped BTC (WBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Wrapped BTC (WBTC)

מחפש איך לקנותWrapped BTC? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Wrapped BTCב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WBTC למטבעות מקומיים

1 Wrapped BTC(WBTC) ל VND
2,933,535,412.35
1 Wrapped BTC(WBTC) ל AUD
A$171,675.6426
1 Wrapped BTC(WBTC) ל GBP
82,493.4906
1 Wrapped BTC(WBTC) ל EUR
94,756.0365
1 Wrapped BTC(WBTC) ל USD
$111,477.69
1 Wrapped BTC(WBTC) ל MYR
RM468,206.298
1 Wrapped BTC(WBTC) ל TRY
4,570,585.29
1 Wrapped BTC(WBTC) ל JPY
¥16,387,220.43
1 Wrapped BTC(WBTC) ל ARS
ARS$147,262,028.49
1 Wrapped BTC(WBTC) ל RUB
8,985,101.814
1 Wrapped BTC(WBTC) ל INR
9,763,216.0902
1 Wrapped BTC(WBTC) ל IDR
Rp1,798,027,006.3407
1 Wrapped BTC(WBTC) ל KRW
154,829,134.0872
1 Wrapped BTC(WBTC) ל PHP
6,326,358.9075
1 Wrapped BTC(WBTC) ל EGP
￡E.5,407,782.7419
1 Wrapped BTC(WBTC) ל BRL
R$606,438.6336
1 Wrapped BTC(WBTC) ל CAD
C$153,839.2122
1 Wrapped BTC(WBTC) ל BDT
13,437,520.7526
1 Wrapped BTC(WBTC) ל NGN
170,194,104.0999
1 Wrapped BTC(WBTC) ל COP
$445,910,760
1 Wrapped BTC(WBTC) ל ZAR
R.1,954,203.9057
1 Wrapped BTC(WBTC) ל UAH
4,566,126.1824
1 Wrapped BTC(WBTC) ל VES
Bs15,606,876.6
1 Wrapped BTC(WBTC) ל CLP
$106,907,104.71
1 Wrapped BTC(WBTC) ל PKR
Rs31,348,641.2049
1 Wrapped BTC(WBTC) ל KZT
59,390,854.1244
1 Wrapped BTC(WBTC) ל THB
฿3,617,451.0405
1 Wrapped BTC(WBTC) ל TWD
NT$3,397,839.9912
1 Wrapped BTC(WBTC) ל AED
د.إ409,123.1223
1 Wrapped BTC(WBTC) ל CHF
Fr89,182.152
1 Wrapped BTC(WBTC) ל HKD
HK$870,640.7589
1 Wrapped BTC(WBTC) ל AMD
֏42,209,912.5416
1 Wrapped BTC(WBTC) ל MAD
.د.م999,954.8793
1 Wrapped BTC(WBTC) ל MXN
$2,077,944.1416
1 Wrapped BTC(WBTC) ל SAR
ريال418,041.3375
1 Wrapped BTC(WBTC) ל PLN
405,778.7916
1 Wrapped BTC(WBTC) ל RON
лв481,583.6208
1 Wrapped BTC(WBTC) ל SEK
kr1,061,267.6088
1 Wrapped BTC(WBTC) ל BGN
лв186,167.7423
1 Wrapped BTC(WBTC) ל HUF
Ft37,916,906.6997
1 Wrapped BTC(WBTC) ל CZK
2,339,916.7131
1 Wrapped BTC(WBTC) ל KWD
د.ك34,000.69545
1 Wrapped BTC(WBTC) ל ILS
376,794.5922
1 Wrapped BTC(WBTC) ל AOA
Kz101,619,717.8733
1 Wrapped BTC(WBTC) ל BHD
.د.ب42,027.08913
1 Wrapped BTC(WBTC) ל BMD
$111,477.69
1 Wrapped BTC(WBTC) ל DKK
kr711,227.6622
1 Wrapped BTC(WBTC) ל HNL
L2,890,616.5017
1 Wrapped BTC(WBTC) ל MUR
5,087,841.7716
1 Wrapped BTC(WBTC) ל NAD
$1,948,630.0212
1 Wrapped BTC(WBTC) ל NOK
kr1,128,154.2228
1 Wrapped BTC(WBTC) ל NZD
$189,512.073
1 Wrapped BTC(WBTC) ל PAB
B/.111,477.69
1 Wrapped BTC(WBTC) ל PGK
K465,976.7442
1 Wrapped BTC(WBTC) ל QAR
ر.ق402,434.4609
1 Wrapped BTC(WBTC) ל RSD
дин.11,172,294.0918

למובן מעמיק יותר של Wrapped BTC, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWrapped BTC הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Wrapped BTC

כמה שווה Wrapped BTC (WBTC) היום?
החי WBTCהמחיר ב USD הוא 111,477.69 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של WBTC ל USD הוא $ 111,477.69. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped BTC?
שווי השוק של WBTC הוא $ 14.18B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WBTC?
ההיצע במחזור של WBTC הוא 127.20K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WBTC?
‏‏WBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 123,958.3989045868 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WBTC?
WBTC ‏‏רשם מחירATL של 3,330.11634888 USD.
מהו נפח המסחר של WBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WBTC הוא $ 9.60M USD.
האם WBTC יעלה השנה?
WBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:42:05 (UTC+8)

