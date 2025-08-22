Wrapped BTC (WBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 111,477.69. במהלך 24 השעות האחרונות, WBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 110,968.61 לבין שיא של $ 115,016.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 123,958.3989045868, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3,330.11634888.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBTC השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Wrapped BTC (WBTC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Wrapped BTC הוא $ 14.18B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.60M. ההיצע במחזור של WBTC הוא 127.20K, עם היצע כולל של 127204.91964965. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.18B.
Wrapped BTC (WBTC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Wrapped BTCהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -2,929.9497
-2.56%
30 ימים
$ -6,231.7
-5.30%
60 ימים
$ +4,234.4
+3.94%
90 ימים
$ +2,007.61
+1.83%
Wrapped BTC שינוי מחיר היום
היום,WBTC רשם שינוי של $ -2,929.9497 (-2.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Wrapped BTC שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -6,231.7 (-5.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Wrapped BTC שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WBTC ראה שינוי של $ +4,234.4 (+3.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Wrapped BTC שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2,007.61 (+1.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Wrapped BTC (WBTC)?
Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.
