Wrapped BTC (WBTC) מידע Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem. אתר רשמי: https://wbtc.network מסמך לבן: https://www.wbtc.network/assets/wrapped-tokens-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh קנה WBTCעכשיו!

Wrapped BTC (WBTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wrapped BTC (WBTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.19B $ 14.19B $ 14.19B ההיצע הכולל: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K אספקה במחזור: $ 127.20K $ 127.20K $ 127.20K FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.19B $ 14.19B $ 14.19B שיא כל הזמנים: $ 124,176.19 $ 124,176.19 $ 124,176.19 שפל כל הזמנים: $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 $ 3,330.11634888 מחיר נוכחי: $ 111,541.74 $ 111,541.74 $ 111,541.74 למידע נוסף על Wrapped BTC (WBTC) מחיר

Wrapped BTC (WBTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Wrapped BTC (WBTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WBTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WBTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WBTCטוקניומיקה, חקרו אתWBTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

