WhiteBIT Token (WBT) ניתוח טכני היום דף WhiteBIT Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של WBT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של WhiteBIT Token למטה. הירשם

WhiteBIT Token (WBT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $61.957 -- +13.03% +7.49% +12.24%

WhiteBIT Token זרימת הון זרימת נטו פנימה WBTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-19 $0.01 M 55.57 2026-08-18 -$0.01 M 55.60 2026-08-17 -$0.02 M 55.03 2026-08-16 $0.02 M 54.72 2026-08-15 -$0.04 M 54.36 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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