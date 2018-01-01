WhiteBIT Token (WBT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי WhiteBIT Token (WBT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

WhiteBIT Token (WBT) מידע WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT. אתר רשמי: https://whitebit.com/ מסמך לבן: https://cdn.whitebit.com/wbt/whitepaper-en.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x925206b8a707096Ed26ae47C84747fE0bb734F59 קנה WBTעכשיו!

WhiteBIT Token (WBT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור WhiteBIT Token (WBT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 365.56M $ 365.56M $ 365.56M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B שיא כל הזמנים: $ 56.494 $ 56.494 $ 56.494 שפל כל הזמנים: $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 $ 2.9801597999500005 מחיר נוכחי: $ 43.347 $ 43.347 $ 43.347 למידע נוסף על WhiteBIT Token (WBT) מחיר

WhiteBIT Token (WBT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של WhiteBIT Token (WBT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WBT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WBTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WBTטוקניומיקה, חקרו אתWBTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

WhiteBIT Token (WBT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WBTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WBT עכשיו את היסטוריית המחירים!

WBT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WBT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WBT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WBTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

