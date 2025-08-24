עוד על WBT

WBT מידע על מחיר

WBT מסמך לבן

WBT אתר רשמי

WBT טוקניומיקה

WBT תחזית מחיר

WBT היסטוריה

WBT מדריך קנייה

WBTממיר מטבעות לפיאט

WBT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WhiteBIT Token סֵמֶל

WhiteBIT Token מְחִיר(WBT)

1 WBT ל USDמחיר חי:

$43.086
$43.086$43.086
-1.90%1D
USD
WhiteBIT Token (WBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:24:20 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 42.776
$ 42.776$ 42.776
24 שעות נמוך
$ 44.112
$ 44.112$ 44.112
גבוה 24 שעות

$ 42.776
$ 42.776$ 42.776

$ 44.112
$ 44.112$ 44.112

$ 51.8832870534649
$ 51.8832870534649$ 51.8832870534649

$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005

+0.06%

-1.90%

-1.56%

-1.56%

WhiteBIT Token (WBT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 43.063. במהלך 24 השעות האחרונות, WBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 42.776 לבין שיא של $ 44.112, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 51.8832870534649, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.9801597999500005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBT השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -1.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WhiteBIT Token (WBT) מידע שוק

No.3343

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M

$ 17.23B
$ 17.23B$ 17.23B

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

365,557,132
365,557,132 365,557,132

0.00%

TRX

שווי השוק הנוכחי של WhiteBIT Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.67M. ההיצע במחזור של WBT הוא 0.00, עם היצע כולל של 365557132. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.23B.

WhiteBIT Token (WBT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של WhiteBIT Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.83449-1.90%
30 ימים$ -1.019-2.32%
60 ימים$ -4.416-9.31%
90 ימים$ +11.109+34.76%
WhiteBIT Token שינוי מחיר היום

היום,WBT רשם שינוי של $ -0.83449 (-1.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

WhiteBIT Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.019 (-2.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

WhiteBIT Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WBT ראה שינוי של $ -4.416 (-9.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

WhiteBIT Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +11.109 (+34.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של WhiteBIT Token (WBT)?

בדוק את WhiteBIT Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WhiteBIT Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWBT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים WhiteBIT Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWhiteBIT Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

WhiteBIT Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WhiteBIT Token (WBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WhiteBIT Token (WBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WhiteBIT Token.

בדוק את WhiteBIT Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WhiteBIT Token (WBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WhiteBIT Token (WBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WhiteBIT Token (WBT)

מחפש איך לקנותWhiteBIT Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WhiteBIT Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WBT למטבעות מקומיים

1 WhiteBIT Token(WBT) ל VND
1,133,202.845
1 WhiteBIT Token(WBT) ל AUD
A$65.88639
1 WhiteBIT Token(WBT) ל GBP
31.86662
1 WhiteBIT Token(WBT) ל EUR
36.60355
1 WhiteBIT Token(WBT) ל USD
$43.063
1 WhiteBIT Token(WBT) ל MYR
RM180.8646
1 WhiteBIT Token(WBT) ל TRY
1,765.583
1 WhiteBIT Token(WBT) ל JPY
¥6,330.261
1 WhiteBIT Token(WBT) ל ARS
ARS$58,271.55971
1 WhiteBIT Token(WBT) ל RUB
3,474.75347
1 WhiteBIT Token(WBT) ל INR
3,769.73502
1 WhiteBIT Token(WBT) ל IDR
Rp694,564.41889
1 WhiteBIT Token(WBT) ל KRW
59,809.33944
1 WhiteBIT Token(WBT) ל PHP
2,439.94958
1 WhiteBIT Token(WBT) ל EGP
￡E.2,089.41676
1 WhiteBIT Token(WBT) ל BRL
R$232.5402
1 WhiteBIT Token(WBT) ל CAD
C$59.42694
1 WhiteBIT Token(WBT) ל BDT
5,239.04458
1 WhiteBIT Token(WBT) ל NGN
65,845.48015
1 WhiteBIT Token(WBT) ל COP
$172,943.59178
1 WhiteBIT Token(WBT) ל ZAR
R.756.61691
1 WhiteBIT Token(WBT) ל UAH
1,784.96135
1 WhiteBIT Token(WBT) ל VES
Bs6,028.82
1 WhiteBIT Token(WBT) ל CLP
$41,383.543
1 WhiteBIT Token(WBT) ל PKR
Rs12,209.22176
1 WhiteBIT Token(WBT) ל KZT
23,040.42752
1 WhiteBIT Token(WBT) ל THB
฿1,396.10246
1 WhiteBIT Token(WBT) ל TWD
NT$1,309.97646
1 WhiteBIT Token(WBT) ל AED
د.إ158.04121
1 WhiteBIT Token(WBT) ל CHF
Fr34.4504
1 WhiteBIT Token(WBT) ל HKD
HK$336.32203
1 WhiteBIT Token(WBT) ל AMD
֏16,486.23892
1 WhiteBIT Token(WBT) ל MAD
.د.م387.567
1 WhiteBIT Token(WBT) ל MXN
$802.26369
1 WhiteBIT Token(WBT) ל SAR
ريال161.48625
1 WhiteBIT Token(WBT) ל PLN
156.74932
1 WhiteBIT Token(WBT) ל RON
лв186.03216
1 WhiteBIT Token(WBT) ל SEK
kr410.39039
1 WhiteBIT Token(WBT) ל BGN
лв71.91521
1 WhiteBIT Token(WBT) ל HUF
Ft14,627.20921
1 WhiteBIT Token(WBT) ל CZK
904.323
1 WhiteBIT Token(WBT) ל KWD
د.ك13.134215
1 WhiteBIT Token(WBT) ל ILS
144.69168
1 WhiteBIT Token(WBT) ל AOA
Kz39,254.93891
1 WhiteBIT Token(WBT) ל BHD
.د.ب16.234751
1 WhiteBIT Token(WBT) ל BMD
$43.063
1 WhiteBIT Token(WBT) ל DKK
kr274.74194
1 WhiteBIT Token(WBT) ל HNL
L1,127.38934
1 WhiteBIT Token(WBT) ל MUR
1,965.39532
1 WhiteBIT Token(WBT) ל NAD
$754.89439
1 WhiteBIT Token(WBT) ל NOK
kr434.07504
1 WhiteBIT Token(WBT) ל NZD
$73.2071
1 WhiteBIT Token(WBT) ל PAB
B/.43.063
1 WhiteBIT Token(WBT) ל PGK
K181.72586
1 WhiteBIT Token(WBT) ל QAR
ر.ق156.31869
1 WhiteBIT Token(WBT) ל RSD
дин.4,317.92701

WhiteBIT Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WhiteBIT Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWhiteBIT Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WhiteBIT Token

כמה שווה WhiteBIT Token (WBT) היום?
החי WBTהמחיר ב USD הוא 43.063 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WBT ל USD?
המחיר הנוכחי של WBT ל USD הוא $ 43.063. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WhiteBIT Token?
שווי השוק של WBT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WBT?
ההיצע במחזור של WBT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WBT?
‏‏WBT השיג מחיר שיא (ATH) של 51.8832870534649 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WBT?
WBT ‏‏רשם מחירATL של 2.9801597999500005 USD.
מהו נפח המסחר של WBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WBT הוא $ 14.67M USD.
האם WBT יעלה השנה?
WBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:24:20 (UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

WBT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 43.063 USD

מסחרWBT

USDTWBT
$43.086
$43.086$43.086
-1.87%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד