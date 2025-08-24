מה זהWhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול WhiteBIT Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



WhiteBIT Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WhiteBIT Token (WBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WhiteBIT Token (WBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WhiteBIT Token.

WhiteBIT Token (WBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WhiteBIT Token (WBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות WhiteBIT Token (WBT)

מחפש איך לקנותWhiteBIT Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש WhiteBIT Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

WBT למטבעות מקומיים

WhiteBIT Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של WhiteBIT Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על WhiteBIT Token כמה שווה WhiteBIT Token (WBT) היום? החי WBTהמחיר ב USD הוא 43.063 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי WBT ל USD? $ 43.063 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של WBT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של WhiteBIT Token? שווי השוק של WBT הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של WBT? ההיצע במחזור של WBT הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WBT? ‏‏WBT השיג מחיר שיא (ATH) של 51.8832870534649 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WBT? WBT ‏‏רשם מחירATL של 2.9801597999500005 USD . מהו נפח המסחר של WBT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WBT הוא $ 14.67M USD . האם WBT יעלה השנה? WBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

WhiteBIT Token (WBT) עדכונים חשובים מהתעשייה

