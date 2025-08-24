WhiteBIT Token (WBT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 43.063. במהלך 24 השעות האחרונות, WBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 42.776 לבין שיא של $ 44.112, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 51.8832870534649, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.9801597999500005.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBT השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -1.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
WhiteBIT Token (WBT) מידע שוק
No.3343
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M
$ 17.23B
$ 17.23B$ 17.23B
0.00
0.00 0.00
400,000,000
400,000,000 400,000,000
365,557,132
365,557,132 365,557,132
0.00%
TRX
שווי השוק הנוכחי של WhiteBIT Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.67M. ההיצע במחזור של WBT הוא 0.00, עם היצע כולל של 365557132. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.23B.
WhiteBIT Token (WBT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של WhiteBIT Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.83449
-1.90%
30 ימים
$ -1.019
-2.32%
60 ימים
$ -4.416
-9.31%
90 ימים
$ +11.109
+34.76%
WhiteBIT Token שינוי מחיר היום
היום,WBT רשם שינוי של $ -0.83449 (-1.90%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
WhiteBIT Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -1.019 (-2.32%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
WhiteBIT Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WBT ראה שינוי של $ -4.416 (-9.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
WhiteBIT Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +11.109 (+34.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.
WhiteBIT Tokenתחזית מחיר (USD)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.