VIRUS מחיר היום

מחיר VIRUS (VIRUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.003754, עם שינוי של 11.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VIRUS ל USD הוא $ 0.003754 לכל VIRUS.

VIRUS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- VIRUS. ב‑24 השעות האחרונות, VIRUS סחר בין $ 0.003487 (נמוך) ל $ 0.004343 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, VIRUS נע ב +1.62% בשעה האחרונה ו -21.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.01K.

VIRUS (VIRUS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של VIRUS הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.01K. ההיצע במחזור של VIRUS הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.