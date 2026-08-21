Velodrome Finance (VELODROME) ניתוח טכני היום דף Velodrome Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VELODROME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Velodrome Finance למטה. הירשם

Velodrome Finance (VELODROME) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01986 -- +16.41% +5.07% +21.46%

Velodrome Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Velodrome Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 3 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 1 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01988 0.01987 R2 0.01987 0.01987 R1 0.01987 0.01987 PP 0.01986 0.01986 S1 0.01986 0.01986 S2 0.01985 0.01986 S3 0.01985 0.01985

Velodrome Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.19M $6.45 M $6.64 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.13 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.15 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Velodrome Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה VELODROMEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 0.02 2026-08-20 $0.09 M 0.02 2026-08-19 -$0.02 M 0.02 2026-08-18 -$0.06 M 0.02 2026-08-17 -$0.03 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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