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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Velodrome Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Velodrome Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Velodrome Finance (VELODROME) ניתוח טכני היום

Velodrome Finance (VELODROME) ניתוח טכני היום

דף Velodrome Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של VELODROME מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Velodrome Finance למטה.

Velodrome Finance (VELODROME) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01986--+16.41%+5.07%+21.46%
למידע נוסף על Velodrome Finance מחיר

Velodrome Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Velodrome Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 3
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 1קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01988
0.01987
R2
0.01987
0.01987
R1
0.01987
0.01987
PP
0.01986
0.01986
S1
0.01986
0.01986
S2
0.01985
0.01986
S3
0.01985
0.01985

Velodrome Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.19M
$6.45 M
$6.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.13 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.15 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Velodrome Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהVELODROMEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.02
2026-08-20$0.09 M0.02
2026-08-19-$0.02 M0.02
2026-08-18-$0.06 M0.02
2026-08-17-$0.03 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Velodrome Finance

סחור ב Velodrome Finance (VELODROME) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Velodrome Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTVELODROME
$0.01986
$0.01986$0.01986
-0.54%
3.52M (USDT)
/USDCVELODROME
$0.01986
$0.01986$0.01986
-0.35%
2.73M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

VELODROME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.01986 USD

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