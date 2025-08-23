Velodrome Finance (VELODROME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05164. במהלך 24 השעות האחרונות, VELODROME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05075 לבין שיא של $ 0.05637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELODROMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.42450570475479027, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005446333086879164.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELODROME השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -4.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Velodrome Finance (VELODROME) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Velodrome Finance הוא $ 47.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 553.23K. ההיצע במחזור של VELODROME הוא 915.20M, עם היצע כולל של 2186840214.828118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.93M.
Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.
