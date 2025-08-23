מה זהVelodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance (VELODROME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Velodrome Finance (VELODROME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VELODROME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Velodrome Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Velodrome Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Velodrome Finance כמה שווה Velodrome Finance (VELODROME) היום? החי VELODROMEהמחיר ב USD הוא 0.05164 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי VELODROME ל USD? $ 0.05164 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של VELODROME ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Velodrome Finance? שווי השוק של VELODROME הוא $ 47.26M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של VELODROME? ההיצע במחזור של VELODROME הוא 915.20M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VELODROME? ‏‏VELODROME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.42450570475479027 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VELODROME? VELODROME ‏‏רשם מחירATL של 0.005446333086879164 USD . מהו נפח המסחר של VELODROME? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VELODROME הוא $ 553.23K USD . האם VELODROME יעלה השנה? VELODROME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VELODROME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Velodrome Finance (VELODROME) עדכונים חשובים מהתעשייה

