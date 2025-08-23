עוד על VELODROME

VELODROME מידע על מחיר

VELODROME מסמך לבן

VELODROME אתר רשמי

VELODROME טוקניומיקה

VELODROME תחזית מחיר

VELODROME היסטוריה

VELODROME מדריך קנייה

VELODROMEממיר מטבעות לפיאט

VELODROME ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Velodrome Finance סֵמֶל

Velodrome Finance מְחִיר(VELODROME)

1 VELODROME ל USDמחיר חי:

$0.0516
$0.0516$0.0516
-4.33%1D
USD
Velodrome Finance (VELODROME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:10:37 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.05075
$ 0.05075$ 0.05075
24 שעות נמוך
$ 0.05637
$ 0.05637$ 0.05637
גבוה 24 שעות

$ 0.05075
$ 0.05075$ 0.05075

$ 0.05637
$ 0.05637$ 0.05637

$ 0.42450570475479027
$ 0.42450570475479027$ 0.42450570475479027

$ 0.005446333086879164
$ 0.005446333086879164$ 0.005446333086879164

+0.54%

-4.33%

-1.30%

-1.30%

Velodrome Finance (VELODROME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.05164. במהלך 24 השעות האחרונות, VELODROME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05075 לבין שיא של $ 0.05637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VELODROMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.42450570475479027, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005446333086879164.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VELODROME השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, -4.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Velodrome Finance (VELODROME) מידע שוק

No.588

$ 47.26M
$ 47.26M$ 47.26M

$ 553.23K
$ 553.23K$ 553.23K

$ 112.93M
$ 112.93M$ 112.93M

915.20M
915.20M 915.20M

--
----

2,186,840,214.828118
2,186,840,214.828118 2,186,840,214.828118

OP

שווי השוק הנוכחי של Velodrome Finance הוא $ 47.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 553.23K. ההיצע במחזור של VELODROME הוא 915.20M, עם היצע כולל של 2186840214.828118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.93M.

Velodrome Finance (VELODROME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Velodrome Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0023354-4.33%
30 ימים$ -0.00268-4.94%
60 ימים$ +0.00729+16.43%
90 ימים$ -0.00904-14.90%
Velodrome Finance שינוי מחיר היום

היום,VELODROME רשם שינוי של $ -0.0023354 (-4.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Velodrome Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00268 (-4.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Velodrome Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VELODROME ראה שינוי של $ +0.00729 (+16.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Velodrome Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00904 (-14.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Velodrome Finance (VELODROME)?

בדוק את Velodrome Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVelodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Velodrome Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVELODROME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Velodrome Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVelodrome Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Velodrome Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Velodrome Finance (VELODROME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Velodrome Finance (VELODROME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Velodrome Finance.

בדוק את Velodrome Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Velodrome Finance (VELODROME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Velodrome Finance (VELODROME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VELODROME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Velodrome Finance (VELODROME)

מחפש איך לקנותVelodrome Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Velodrome Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VELODROME למטבעות מקומיים

1 Velodrome Finance(VELODROME) ל VND
1,358.9066
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל AUD
A$0.0790092
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל GBP
0.0382136
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל EUR
0.043894
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל USD
$0.05164
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל MYR
RM0.216888
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל TRY
2.1167236
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל JPY
¥7.59108
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל ARS
ARS$68.9450804
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל RUB
4.175094
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל INR
4.5205656
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל IDR
Rp832.9031092
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל KRW
71.7217632
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל PHP
2.9243732
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל EGP
￡E.2.5050564
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל BRL
R$0.2798888
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל CAD
C$0.0712632
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל BDT
6.2825224
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל NGN
78.960142
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל COP
$207.3893384
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל ZAR
R.0.9067984
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל UAH
2.140478
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל VES
Bs7.2296
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל CLP
$49.5744
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל PKR
Rs14.6409728
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל KZT
27.6294656
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל THB
฿1.6741688
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל TWD
NT$1.5734708
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל AED
د.إ0.1895188
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל CHF
Fr0.041312
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל HKD
HK$0.4033084
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל AMD
֏19.7698576
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל MAD
.د.م0.46476
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל MXN
$0.9594712
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל SAR
ريال0.19365
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל PLN
0.1879696
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל RON
лв0.2225684
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל SEK
kr0.4910964
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל BGN
лв0.0862388
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל HUF
Ft17.534362
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל CZK
1.0828908
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל KWD
د.ك0.0157502
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל ILS
0.1740268
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל AOA
Kz47.0734748
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל BHD
.د.ب0.01946828
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל BMD
$0.05164
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל DKK
kr0.3289468
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל HNL
L1.3519352
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל MUR
2.3568496
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל NAD
$0.9052492
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל NOK
kr0.5200148
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל NZD
$0.087788
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל PAB
B/.0.05164
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל PGK
K0.2179208
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל QAR
ر.ق0.1874532
1 Velodrome Finance(VELODROME) ל RSD
дин.5.1701968

Velodrome Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Velodrome Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVelodrome Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Velodrome Finance

כמה שווה Velodrome Finance (VELODROME) היום?
החי VELODROMEהמחיר ב USD הוא 0.05164 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VELODROME ל USD?
המחיר הנוכחי של VELODROME ל USD הוא $ 0.05164. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Velodrome Finance?
שווי השוק של VELODROME הוא $ 47.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VELODROME?
ההיצע במחזור של VELODROME הוא 915.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VELODROME?
‏‏VELODROME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.42450570475479027 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VELODROME?
VELODROME ‏‏רשם מחירATL של 0.005446333086879164 USD.
מהו נפח המסחר של VELODROME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VELODROME הוא $ 553.23K USD.
האם VELODROME יעלה השנה?
VELODROME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VELODROME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:10:37 (UTC+8)

Velodrome Finance (VELODROME) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VELODROME-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.05164 USD

מסחרVELODROME

USDTVELODROME
$0.0516
$0.0516$0.0516
-4.37%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד